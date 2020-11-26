Elazığ için yağış uyarısı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ,Adıyaman ve Bingöl'de yağış beklendiğini bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada: "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağmurlu olarak geçmesi, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir" denildi. Öte yandan sıcaklığın bölge genelinde 5 ile 13 derce arasında değişeceği aktarıldı.