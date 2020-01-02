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Giriş Tarihi : 02-01-2020 09:22

Elazığ için yağış uyarısı!

Meteoroloji 13. Böle Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklama.

Elazığ için yağış uyarısı!

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Bingöl'de karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.  

Meteoroloji 13. Böle Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:"Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Bingöl çevrelerinin yağışlı olarak geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların Adıyaman, Elazığ ve Malatya çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı, Bingöl çevrelerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı beklenmektedir" denildi.Sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildiren merkez, rüzgarın zaman zaman orta kuvvette eseceğini aktardı.

ETİKETLER: elazığ hava durumu elazığ yağış
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