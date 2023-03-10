Elazığ için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı  

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli yağış ve lodos uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz geneli 11.03.2023 Cumartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. Yağışların genellikle yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi, salı ve çarşamba günü beklenen yağışlar Malatya’nın güney ilçeleri, Adıyama’nın il geneli ve Elazığın güney İlçelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Toz taşınımının cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenmekte olup, bölgemizin genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın cumartesi gününden itibaren Malatya, Elazığ Tunceli ve Bingöl, pazar gününden itibaren bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin edilmektedir. Kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlayacağı meteorolojik tahmin raporlarının ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.

Öte yandan vatandaşların sel, su baskını, fırtına, şimşek ve yıldırım, çamur şeklinde yağış, toz fırtınası, hava kalitesinde düşme, görüş mesafasinde azalma, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.