16 MART 2020 Pazartesi 15:54
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 16-03-2020 15:17

Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli,çok kuvvetli VE şiddetli yağış uyarısı yaptı.  

Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı

Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman çevreleri'nde yağışların etkili olacağını bildirilen  Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin açıklamasında,"Kuvvetli (21-50 kg/m2),çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) yağmur ve sağanak yağmur, 1500 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir"denildi.

Bugünden itibaren Perşembe gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışla ilgili ani su baskını ve sel gibi konularda tedbirli olunması istendi.

ETİKETLER: elazığ yağış elazığ hava durumu
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2549
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2534
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Gençlerbirliği2628
  • 12Antalyaspor2527
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2525
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA