14 MART 2020 Cumartesi 01:07
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 13-03-2020 23:51

Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı  

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü 5 il için yağış uyarısı yaparken,  Elazığ, Malatya ve Adıyaman çevresinde yağışların kuvvetli olmasının beklendiğini bildirildi.  

Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı  

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yağışların öğle saatlerinden sonra Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Sıcaklıklarda 2 ile 3 derece azalacağı beklenmektedir.Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir"denildi.

ETİKETLER: elazığ yağış elazığ hava durumu
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2552
  • 2Başakşehir FK2552
  • 3Galatasaray2549
  • 4Sivasspor2549
  • 5Beşiktaş2543
  • 6Alanyaspor2540
  • 7Fenerbahçe2540
  • 8Göztepe2534
  • 9Gaziantep FK2532
  • 10Denizlispor2528
  • 11Gençlerbirliği2528
  • 12Antalyaspor2527
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Yeni Malatyaspor2525
  • 15Çaykur Rizespor2525
  • 16Konyaspor2523
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2519
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA