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Giriş Tarihi : 26-12-2019 09:13

Elazığ için kuvvetli rüzgar uyarısı  

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman,Bingöl ve Tunceli'de yağış uyarısını yenilerken, rüzgarın yer yer saatte 60 ile 80 kilometre hızla eseceğini bildirdi.  

Elazığ için kuvvetli rüzgar uyarısı  

Meteoroloji 13. Böle Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bölgemizde Elazığ, Malatya, Tunceli ve Adıyaman'da yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu, Bingöl'de karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Rüzgarların güney ve güneydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli 60-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor"denildi.

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