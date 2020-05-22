Elazığ için kötü haber! Yeni korana vakası görüldü

Elazığ’da bir kurumda çalışan kadında yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Elazığ’da bir kurumda çalışan kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Vakanın görüldüğü kişinin annesinde de koronavirüs görüldü.Koronavirüs vakasının görüldüğü kadın Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde hemen tedavi altına alınırken, vakanın görüldüğü kadınının annesinin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık ekipleri koronavirüs vakasının görüldüğü kişinin çalıştığı kurumdaki çalışma arkadaşlarında da test yaptı. Kurumda çalışanların testleri negatif çıktığı öğrenilirken önümüzdeki günlerde tekrar test yapılacağı belirtildi.