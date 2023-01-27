Elazığ için kar yağışı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman ve Tunceli için kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Açıklamada, "İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının, 28.01.2023 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, çevrelerinde kuvvetli olması beklenmektedir. Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Adıyaman genelinde ise yağmur, karla karışık yağmur ve kuzey ilçelerinde (Çelikhan,Sincik, Gölbaşı) yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışlarının 29.01.2023 Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.