'Elazığ hem teşekkürü hem de “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” olmayı hak ediyor'

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, açıklamalarda bulundu.

Başkan Kavaklı; “Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında başta Malatya olmak üzere tüm illere yardım seferberliği başlatan Elazığlı hemşerilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve kamu kurumlarımız tüm imkanları ile kardeşlerinin yanında olmuştur. Temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan binlerce araç yollara dökülmüş, bir kişiyi enkazdan kurtarırım telaşıyla yıkımın yaşandığı illere gitmiştir. 24 Ocak Elazığ depreminin acısını derinden yaşamış ve Kahramanmaraş depreminde de büyük bir fedakarlık göstermiş halkımız teşekkürü hak ediyor.

Bunun yanı sıra depremde etkilenen 10 il OHAL ile genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmiş, Elazığ bu iller arasında yer almamıştır. 24 Ocak depreminde yorulan binalarımız bu depremde de ciddi etkilenmiş, ticaretin etkili olduğu caddeler tehlikeden dolayı trafiğe kapatılmak zorunda kalınmıştır. İlk belirlemelere göre 228 binamızın ağır hasar aldığı tespit edilmiştir ve bu sayı her geçen gün artacaktır. Kırsalda zarar gören evlerin sayısı azımsanacak sayıda da değildir.

24 Ocak Elazığ depreminden sonra şehirde yapılan TOKİ konutları koruyucu bir görev üstlendiği herkes tarafından malumdur. Ancak eski ve taşıma gücünü büyük bir orada kaybetmiş bina sayımız oldukça fazladır. Bundan dolayı Elazığ, genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilerek konut bakımından güvenli hale getirilmeli ve 24 Ocak Elazığ depreminde tamamlanmamış, Kahramanmaraş depremi ile derinleşmiş yaralarımız sarılmalıdır” dedi.