‘Elazığ halkının neden sahipsiz Elazığ dediğini şimdi anladınız mı?’

Gürsel Erol’dan sert açıklama.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol;Elazığ’da muhalefet partisinin milletvekili olarak sürekli iktidarın uygulamalarını ve AKP’li Elazığ Milletvekillerinin açıklamalarını her platforma eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Fakat Elazığ adına büyük üzüntü duyduğum öyle şeyler yapıp, öyle şeyler söylüyorlar ki cevap vermemek konuşmamak mümkün değil.

İki gün önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu Yeni Kömürhan Köprüsü’nü ziyaret ederek köprünün açılış tarihi ile ilgili bilgi verdi.

Yapımına 800 milyon Türk lirası harcanan "Özel teknolojik köprü" sınıfındaki bu köprünün hizmete açılmasıyla Malatya ve Elazığ arasındaki güzergâh sadece ve sadece 1 kilometre kısalacak.

Şehrimizin acil ihtiyacı olmayan bu köprüye harcanan para ile Elazığ’ın öncelikli yatırımlarında kullanılması daha doğru sonuçlar doğuracakken bir kaç dakikalık zaman tasarrufu için Kömürhan Köprüsü yapılıyor.

Hadi yaptınız! Sayın Bakan inşaat alanına geliyor, Bakan’ı karşılayanlar Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AKP milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve Bülent Tüfenkci fakat Elazığ’ın 4 iktidar vekilinden kimse yok.

Sayın Bakan konuşmasına "Malatyamız gibi Türkiyemizin her noktasını çağımızın gereklerine uygun ulaşım ve altyapı sistemleri ile donatarak, bütünsel kalkınma vizyonumuz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz” diye başlıyor ve devamında “Malatya için 2003 yılından bugüne kadar ulaşım ve iletişim yatırımları dâhil 8 milyarın üzerinde harcama yaptıklarını” ifade ediyor. Köprü Bakan’ın bu açıklamalarıyla Malatya’ya mal ediliyor.

Malatya sahiplenme konusunda oldukça başarılı en kaliteli kayısı Baskil’de üretilir, Malatyalı tüccar alır adı Malatya kayısısı olur.

Devlet üreticiye sahip çıkar TMO Malatya’dan kayısı alımı yapar,

Deprem olur Merkez üssü Elazığ Sivricedir hizmeti ve yatırımı Malatya alır.

Köprü yapılır Malatya’nın olur. Malatya’ya sahip çıkmak için siyasetçiler devlet imkânlarını seferber eder.

Kamu yatırımları Malatya’ya gider, üniversite ikiye ayrılarak iki üniversite olur gibi birçok örnek verebiliriz.

İstihdam alanı yaratacak olan Kızılay Sağlık Üretim Merkezi Malatya’ya açılıyor.

Malatya’ya stadyum yapma kararı alınır ve stadyum yapılır.

Şimdi Elazığ halkının niye Elazığ sahipsiz dediğini anladınız mı? Malatya’nın siyasetçileri hizmet üretiyor. Bizimkiler ise sus pus resimlerde poz verip paylaşıyor. Az kaldı Elazığ halkı pozunuzu bozacak.