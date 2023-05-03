‘Elazığ halkı 14 Mayıs’ta tüm oyunları bozacak’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı, Elazığ’ın 45 yıldır PKK ve diğer terör örgütlerine karşı bir kale gibi set olduğunu söyledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı, seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanında esnaflar ve vatandaşlarla ile bir araya geldi. Adeta miting alanına dönen ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan Açıkkapı, “Bizlere yoğun teveccüh gösteren esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Temasları kapsamında Elazığ Sebze Hali’ni ziyaret eden Açıkkapı, esnaflarla bir araya gelerek istişarede bulundu.

Esnaflara hayırlı, bereketli kazançlar dileyen Milletvekili Adayı Açıkkapı, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında esnafların da büyük bir rol oynayacağını vurguladı.

Daha sonra TÜGVA’da gençlerle buluşan Açıkkapı, “Bizleri ağırlayan, fikirleri ile ufkumuzu açan gençlerimize ve bizlere ev sahipliği yapan TÜGVA ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Temasları kapsamında Mustafapaşa Mahallesi’nde AK Parti Adayı Mücahit Yanılmaz’ın seçim koordinasyon merkezinde konuşan Açıkkapı, Elazığ’ın oyuna gelmeyeceğini, algı yapanların bu çabalarının 14 Mayıs akşamı boşa çıkacağını belirterek, şunları söyledi: “Elazığ’da algı oluşturmaya çalışanlara Elazığlıların prim vermeyeceğini görüyoruz. Elazığ’da algı oluşturmaya çalışanların da gördüğünü biliyorum. 14 Mayıs Akşamı algılar İnşallah yerle bir olacak. Aramızda fesat çıkarmak istiyorlar. Biz de liderimizi seviyoruz, biz de ona oy vereceğiz ama siz de lidere oy verin, milletvekillerine oy vermeyin diyorlar. Bu tehlikeli oyuna gelmeyin. Bu oyunu oynayanlar maalesef bizimle yola çıkıp yolda bizi terk edenlerden oluşuyor. Elazığ, tam 45 yıldır PKK terör örgütüne karşı dimdik bir kale gibi set oldu. Bunlara fırsat vermedi ama bugün tehlikeli oynayanlar bilmiyorlar ki bilerek ya da bilmeyerek terör örgütünün değirmenine su taşıyorlar. Bunlara izin vermeyin.”