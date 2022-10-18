Elazığ güne depremle uyandı!

Elazığ’da deprem meydana geldi.

Elazığ’da merkez üssü Sivrice olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ’da saat 06:31’de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre depremin büyüklüğü 4.0 olarak belirlenirken derinliği ise 5.0 km olarak kaydedildi. Depremin merkez üssünün ise Sivrice Doğanbağı olduğu açıklandı.

AFAD tarafından açıklanan verilerde ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak belirlenirken derinliğinin ise 7.0 km olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü Sivrice olduğu açıklandı.