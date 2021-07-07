İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentte başlatılan aşı seferberliğine hız kazandırmak ve vatandaşların aşıya ulaşımlarını daha da kolaylaştırmak üzere şehrin üç ayrı noktasına Covid-19 aşı standı kuruldu.

Elazığ’da yaklaşık olarak 200 ayrı noktada randevulu ve randevusuz aşı faaliyetlerinin devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Pof. Dr. Cahit Polat, “Tüm aşı noktalarımızda hem Sinovac hem de Biontech aşısı uygulanmaktadır. İl genelinde hedef nüfusun yaklaşık yarısı aşılandı” dedi.

Alışveriş merkezi, eski valilik konağı önü ve havalimanında kurulan aşı stantlarında 18 yaş üstü tüm vatandaşlar randevu almadan anında korona virüs aşılarını yaptırıyor. Aşı stantlarını ziyaret eden ve çalışmaları yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, aşı sırası gelen ve aşı hakkı olan tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, aşılamanın önemine dikkat çekti.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ’da da başlatmış olan aşı seferberliğinin devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Amacımız ilimiz genelinde aşı hakkı bulunan tüm vatandaşları aşılamaktır. Bunun için mobil ekiplerimiz ve aşı ikna timlerimizle vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz. İlimizde yaklaşık olarak 200 ayrı noktada randevulu ve randevusuz aşı faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Tüm aşı noktalarımızda hem Sinovac hem de Biontech aşısı uygulanmaktadır. İlimizdeki özel ve kamuya ait tüm hastanelerimizde gece saat 24.00'a kadar aşı yapılmaktadır” diye konuştu.

Tüm aile hekimliklerinde mesai saatleri boyunca randevulu ve randevusuz aşı uygulamasının sürdüğünü aktaran Prof. Dr. Polat, “Elazığ genelinde hedef nüfusun yaklaşık yarısı aşılandı. Aşıya ulaşımı kolaylaştırmak için her geçen gün yeni imkanlarla vatandaşımızın karşısına çıkmaktayız. Bu kapsamda ilimizde halkımızın yoğun olarak kullandığı üç ayrı noktaya Covid-19 aşı standı kurduk. 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımız randevu almadan bu stantlarımıza gelerek, aşılarını rahatlıkla yapabileceklerdir. Vatandaşlarımıza bu imkanı sunmuşken, özellikle sırası geldiği halde hala aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Aşı pandemiden korunmak için maske , mesafe ve temizlik ile birlikte en önemli silah ve koruma kalkanımızdır. Aşı ile birlikte vaka sayılarındaki gerilemeyi ve ülke olarak elde edilen başarıyı göz ardı edilmemelidir” şeklinde konuştu.