Elazığ Genç İhh Birimi’nden şiir gecesi

Elazığ Genç İHH Birimi şiir gecesi programı düzenledi. Geceye Lacivert Dergisi yazarı Ayşe Eyyüpkoca Atila ‘İnsan ne için ve nasıl yazar’ konulu konferansıyla renk kattı.

Programda Genç İHH lise Birimi Yedi Güzel Adam temalı şiirler seslendirirken, düzenlenen etkinlikte gençlerin cesaretinin desteklenmesi, özgüvenlerinin güçlenmesi amaç edildi.

Elazığ Genç İHH Bayan Sorumlusu Nevin Ertay, düzenlenen programla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Genç kardeşlerimizin duygularını dile getirirken nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini kendilerine anlatmak için böylesi güzel bir programı organize ettik. Programa katılarak renk katan ve Yedi Güzel Adam’ın şiirlerini seslendiren genç kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.”

ATİLA, ‘HER GÜN ŞİİR OKURUM’

Programa katılan Ayşe Eyyüpkoca Atila ise Elazığ’ın yerinin kendisinde ayrı olduğunu dile getirirken, ilk şiirlerini burada yazdığını ifade etti. Atila, şiir yazdığı için önceleri çok yıprandığını belirterek, bu algının zamanla bittiğini sözlerine ekledi. Atila, şiirsiz gününün olmadığını her gün şiirler okuduğunu belirterek konuşmasını sonlandırdı.

AYŞE EYYÜPKOCA ATİLA KİMDİR?

Elazığ’da doğdu. Liseyi Elazığ İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Newport Üniversitesi’nde Davranış Bilimleri, İstanbul Üniversitesi’nde Sosyoloji okudu. Şu an Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans yapıyor. Editörlük, gazetecilik gibi işlerin yanı sıra üç çocuk yetiştirmeye çalışıyor. 2017’den bu yana Lacivert Dergi’de köşe yazarlığına devam ediyor. Şiir, öykü ve denemeleri Yolcu, Ay Vakti, Ardıç, Edebi Pankart, Bizim Külliye, Yediiklim, Gerçek Hayat, Turuncu, Olağan Hikâye gibi dergilerde yayımlandı.