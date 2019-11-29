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Giriş Tarihi : 29-11-2019 15:04

‘Elazığ geleceğin modern şehirleri arasında yer alacak’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı ziyaret etti.  

‘Elazığ geleceğin modern şehirleri arasında yer alacak’

Elazığ'a gelen  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullar’nı makamında ziyaret etti. Başkan Şerifoğulları’nın kısa sürede Elazığ’a kaliteli hizmetler kazandırdığına dikkat çeken Başkan Aktaş, 5 yıllık hizmet süresince hayata geçirilecek çalışmalarla Elazığ’ın geleceğin modern şehirleri arasında yer alacağına inandığını kaydetti.

Başkan Şerifoğulları ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Aktaş’a teşekkür etti.

Elazığ’ın tarihi, kültürel değerleri ve belediye hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan  Şerifoğulları,Başkan Aktaş’a tablo hediye etti.

ETİKETLER: bursa büyükşehir belediye başkanı alinur aktaş şahin şerifoğulları
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