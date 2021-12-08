Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, esnafın sorunlarını çok iyi bildiklerini ifade ederek “ Elazığ esnafının rahat etmediği yerde kimse istirahat edemez” dedi.

“ESNAFIMIZIN SORUNLARINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Başkan Adayı Salih Satıcı; “Seçim çalışmalarımız aralıksız şekilde devam ediyor. Esnaflarımızla sürekli iç içeyiz. Seçim çalışmalarımız sabah saat 9’da başlıyor, akşam 6’ya kadar devam ediyor. Biz çalışmalarımızı sistemli bir şekilde, programlı şekilde yürütüyoruz. Bir yere adaysanız esnafın sorunlarını bilmeniz gerekir. Bizde, esnafımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Biz göreve gelirsek hemen hizmet başlaması lazım. Başkan olduktan sonra sorunları öğrenmeyeceğiz. Biz esnafımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Şuanda bizimle birlikte 144 kişilik çalışan gurubumuz var, bizimle birlikte sürekli sahadalar. Bu grubun içinde ilimizin kanaat önderleri de var. Bizimle birlikte yürüyen değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum”.

“ODAMIZI ESNAFIMIZA KAZANDIRACAĞIZ”

Başkan olmaları taktirde kilitli kapıları açacaklarını ifade eden Salih Satıcı; “Biz, başkan olursak odamızı esnaflarımıza kazandıracağız. Mevcut kilitli kapıları açacağız. Esnaflarımızı odayla barıştıracağız. Şuanda esnaflarımız odamıza küsler. Biz esnafımızdan oy isterken utanıyoruz. Çoğu esnafımız cevap vermek bile istemiyor. Esnaflarımız şimdiye kadar odamızdan hizmet beklememiş. Sadece mevcut başkandan bir bardak çay içmesini beklemişler. Ama mevcut başkan yüzünü esnafımıza göstermemiş. Zahmet edip esnafımızın bir bardak çayını bile içmemiş. Biz küskün esnafla odamızı barıştıracağız”.

“ESNAFIMIZI ALDATIYORLAR”

Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, “Esnafımızı aldatıyorlar mevcut başkandan destek almadıklarını söylüyorlar. Ankara’ya fuara gittik orada Cemil beyle karşılaştık. Kendisi bizlere şunu söyledi, “Ben kimseye destek vermiyorum ben tarafsızım” söyledi ama şuanda karşı rakibimize açık şekilde destek veriyor. Bizim için destek verse de önemli değil sadece yalan konuşmaları hoş değil. Esnafını bir gezse mevcut başkan karşılıksız olduğunu görür”.

“BİZ, ŞAİBELİ İŞLERİN İÇİNDE KESİNLİKLE OLMAYIZ”

Salih Satıcı; “Kendi açılarından bakarlarsa biz bu başkanlığı yapamayız, nasıl mı? Çünkü biz oda içinde şaibeli olayları yapamayız. Biz şaibeli olayların içine girmeyiz. Ama şehrimiz için hayırlı bir karar alınacaksa biz o kararı da alırız. Mevcut başkan neden bizi desteklemiyor? Çünkü kendi yönetiminde 4-5 kişiyi rakibimizin yönetimine vermiş. Rakibimiz şayet seçimi kazanırsa birlik seçiminde Cemil beyi destekleyecek. Onun için bizi değil de rakibimizi destekliyor. Cemil beyin bizlere yaptığı teklif bize uymadı.20 yılda gelmeyen hizmet son 4 yılda gelmez. Başka illerde birlik başkanları milletvekili çıkarıyor. Bunlar, civciv çıkacak kuş çıkacak derdindeler. Esnafımız bir torba kömürü 4 taksitle alıyor esnafımızın durumu hiç iyi değil. Bunlar esnafımızın yaşadığı sıkıntıların ve ilimizin yaşadığı sıkıntıların farkında değiller”.

“EĞİLEREK HİZMET OLMAZ”

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, “Hizmet nasıl olur dik durmakla olur. Eğileni herkes sever eğilmeyeceksiniz. Eğilirseniz hizmet edemezsiniz. Esnafı temsil ediyorsanız hiç kimsenin boyunduruğunun altına giremezsiniz. Yaptıkları hizmetlerde biraz samimi olsunlar. Elazığ olarak bir deprem yaşadık. Mevcut başkan bıraktı Umreye gitti. Bizim odamızın deprem sonrası odanın kapısı kapalı oda kayıt belgesini almaya gelmiş esnaflarımız soğukta metrelerce dizilerek kapalı kapıların önünde bekledi. Odanın kapısını başka oda başkanı açtırıyor. Bu olacak bir şey değil. Esnafın yüzüne kapılar asla kapanamaz” dedi.