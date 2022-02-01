Elazığ Esnafı değişim istemedi

Elazığ esnafı, 2022 yılı Ocak ayında yapılan Esnaf Odası seçimlerinde çoğu mevcut oda başkanları kazandı.

SADECE, 4 ODADA BAŞKAN DEĞİŞTİ

2022 Ocak ayında başlayan esnaf odası seçimlerinde çoğu oda başkanına rakip çıkmasına rağmen mevcut başkanlar koltuğunu korudu.

Değişim yaşayan esnaf odaları;

Elazığ Elektronikçiler Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası genel kurulunda Mevcut Başkan Seyfettin Kara ve Mehmet Havabulut’un yarıştığı genel kurulda 151 oy alan Mehmet Havabulut başkan seçildi.

Karma Esnaf Odası Başkanı Cemil Erdem yeniden aday olmadığı seçimlerde Salih Satıcı Ve Hakan Albayrak’ın yarıştı. Seçimde 714 oy alan Hakan Albayrak Karma Esnaf Odası yeni başkanı oldu. Salih Satıcı ise 478 oy aldı.

Elektrikçiler Odası seçimlerinde mevcut başkan Ramazan İnce ve Cengiz Gedik yarıştı.

Yapılan genel kurulda Cengiz Gedik119 oy alarak Elektrikçiler Odası Başkanı oldu. Mevcut başkan Ramazan İnce ise 105 oy aldı.

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanlığı için 3 aday yarıştı. Başkanlığa 291 oy alarak Ferhat Evsen seçildi.

Güner Zeybel 276 oy alırken diğer aday Abdullah bayram ise 8 oy aldı. 8 oy da geçersiz olarak sayıldı.

haberelazig.com haber sitesi olarak değişim yaşamayan esnaf odası seçimleri de bir sonraki yazımızda ele alacağız…