Geride kalan TFF 3. Lig 2. hafta maçları sonunda Elazığ takımlarının galibiyet hasreti sürüyor.
TFF 3. Ligde geride kalan 2. hafta maçları sonunda Elazığ takımlarının 3 puan özlemi sürdü. 2. Grupta şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan 3Gen Holding Elazığspor galibiyet parolasıyla evinde oynadığı maçta Pazarspor’a 1-0 yenilerek 2. hafta sonunda 1 puanda kaldı. Bordo-beyazlılar gelecek hafta deplasmanda Turgutluspor’la karşılaşacak.
23 Elazığ FK ise 5-1’lik Adana 1954 FK yenilgisi sonrası deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor’a konuk oldu. 90 dakika sonunda sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrılan bordo-beyazlılar, 2. haftada da puansız kaldı. Bordo-beyazlı ekip grubun 3. haftasında sahasında Bergama Sportif Faaliyetleri ağırlayacak.
SPOR
Giriş Tarihi : 18-09-2023 13:18 Güncelleme : 18-09-2023 13:18
Elazığ ekipleri kötü başladı
Geride kalan TFF 3. Lig 2. hafta maçları sonunda Elazığ takımlarının galibiyet hasreti sürüyor.
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