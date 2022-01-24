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Elazığ-Diyarbakır karayolu trafiğe kapatıldı

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Elazığ-Diyarbakır karayolu trafiğe kapatıldı

Elazığ’da kar yağışı ve tipi sebebiyle Elazığ-Diyarbakır yolu olmak üzere birçok yol trafiğe geçici süre kapatıldı.