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Giriş Tarihi : 24-01-2022 00:09   Güncelleme : 24-01-2022 00:09

Elazığ-Diyarbakır karayolu trafiğe kapatıldı

Elazığ’da kar yağışı ve tipi sebebiyle Elazığ-Diyarbakır yolu olmak üzere birçok yol trafiğe geçici süre kapatıldı.

Elazığ-Diyarbakır karayolu trafiğe kapatıldı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı kar yağışı ve tipi Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Yaşanan kar ve tipi nedeniyle  Elazığ-Diyarbakır Yolu 23-78 kilometreler arası trafiğe kapatıldı. Ayrıca yine Bingöl-Elazığ Yolu 6-41  kilometreler arası da trafiğe kapatıldı.

Öte yandan,  Sivrice-Gözeli, Baskil-Kuşsarayı, Palu-Beyhan-Gökdere, Arıcak, Maden-Alacakaya, Baskil-Aydınlar, Karakoçan-Kığı-Adaklı yolları belirli kilometrelerinin tipi ve kar nedeniyle trafiğe geçici süre kapatıldığı bildirildi. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 

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