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Giriş Tarihi : 04-12-2019 13:40

Elazığ dikkat! Yağış geliyor

Meteorolojiden yapılan açıklamada Doğu Anadolu bölgesi gece saatlerinden itibaren yağış havanın etkisine girecek.  

Elazığ dikkat! Yağış geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptı.  

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada," Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre  bölgemiz bugün gece  saatlerinden sonra yağışlı havanın etkisine gireceği, yağışların Cuma gece saatlerine kadar devam edeceği beklenmektedir. Bölge genelinde beklenen yağışların zamanla şiddetini artırarak Adıyaman , Malatya, Elazığ merkez ve  güney kesimlerinde yer yer etkili olacağı, bölge genelinde beklenen yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, bin metre üzerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir"denildi.

Sıcaklıkların da 2 ile 4 derece azalacağını bildiren merkez, yağış ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını önerdi.

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