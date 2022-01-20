Elazığ Deva’dan Sezen Aksu açıklaması

Deva Partisi Elazığ Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Av. Yunus Ataş açıklamalara bulundu.

Yunus Ataş; “17.01.2022 tarihinde Genel Başkanımız Sn.Ali BABACAN tarafından “Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu’nun hedef alınması kabul edilemez” şeklinde atılan tweet üzerinden toplumsal algı yapılmış ve genel başkanımız ve partimiz aleyhine linç kampanyası başlatılmıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Deva Partisi, programında belirttiği ve kuruluşundan bu yana Genel Başkanımız tarafından defaten dile getirildiği üzere, her ne olursa olsun dini kutsalları hakkettiği yere taşımayı ve siyasi argüman olarak kullanmamayı şiar edinmiş bir misyona sahiptir.

Genel Başkanımız, atmış olduğu tweet ile Sezen AKSU özelinde fikir ve ifade özgürlüğünün kıymetinden bahsetmiştir. Anayasa ile güvence altına alınan bu özgürlük maalesef siyasi konjonktüre göre toplumsal algı ile siyasi menfaat devşirmek adına her dönem istismar edilmiştir.

17.01.2022 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, dini kutsallar hakkındaki her söylemde, her cümlede, saygılı ve özenli olunması gerektiği belirtilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı dahi konuya sadece söylemlerde daha dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulunurken, dini kutsallarımızı siyasi malzeme kullanarak gündemi meşgul eden, halkı nefrete ve düşmanlığa sürükleyen, bir kısım sosyal medya Müslümanlarının oyununa gelen naif halkımız, kendisini sözde STK temsilcisi olarak gören ve iktidara şirinlik yapmaya çalışan şahsın çağrısı ile bir kadının evinin önünde eylem yapmak noktasına gelmiş ve hedef haline gelen Sezen AKSU’ya sosyal medyadan tehditler yapılmıştır. Tam olarak bunun önüne geçmek adına hedef göstermenin yanlış olduğu çağrısını yapan Genel Başkanımız Sn.Ali BABACAN beyefendi de sosyal medya Müslümanlarının dini ahkamlarından nasibini almıştır.

“Bakara-makara” şeklinde kutsal kitabımızla alay edilince sessiz kalan, Cumhurbaşkanı Sn.Recep Tayyip Erdoğan’ın “Allah’ın tüm vasıflarını üzerinde toplayan bir lider” diye söylemlerde bulunan iktidar siyasetçilerine karşı herhangi bir açıklama yapmaktan çekinen bu kişiler maalesef ülkemizde başlı başına bir mesele haline gelmiştir.

Kaldı ki Sezen AKSU tarafından 2017 yılında kaleme alınan ve bu günlerde yeniden gündem olan bu şarkıda gecen “ cahil Adem ve Havva” sözleri için Türk Ceza Kanunu’nun 216/3 maddesi kapsamında değerlendiren ve manen zarar gördüğünü hisseden samimi vatandaşlarımız, savcılık makamlarına şikayette bulunabileceği gibi, şikayete bağlı olmayan bu suç bakımından savcılık makamı da re’sen soruşturma başlatabilecektir.

Son olarak, Genel Başkanımızın tweetini sebep göstererek partimizden ayrılan, kararlarına saygı duyduğumuz birkaç kıymetli arkadaşımızın istifası, basında toplu istifa olarak gündeme taşınmış ve yine bu durumdan da siyasi rant elde edilmeye çalışılmıştır. Halkımızın, ülkemizin demokratik bir hukuk devleti olduğu inancı ile sağduyulu hareket edilmesi gerektiği çağrısında bulunuyor, Sadi Şirazi’nin şu manidar beyitini saygılarımızla tüm halkımıza armağan ediyoruz.

“insan ruhunu iki şey karartır. Susulacak yerde konuşmak ve konuşulacak yerde susmak.”