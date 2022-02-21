Elazığ derbisi Yolspor’un  

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 12. haftasında oynanan Kovancılarspor - Yolspor derbisinde gülen taraf 3-2’lik skorla Yolspor oldu.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 12. haftasında Yolspor ile Kovancılarspor, Elazığ derbisinde karşı karşıya geldi. Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan maça etkili başlayan Yolspor, ilk yarı 29 ve 45+1. dakikalarda Burakhan Cevher’in golleriyle 2-0 önde kapattı. Kovancılarspor 66. dakikada Nurettin Doğan ile 70. dakikada Ersen Kantarcıoğlu’nun golleriyle 2-2’ye getirdi. Ev sahibi statüsündeki Yolspor 79. dakikada Muhammet Akyıldız’ın kaydettiği penaltı golüyle yeniden öne geçti. Mücadelenin uzatma dakikalarında Yolspor’dan Burakhan, Kovancılarspor’dan Yusuf gördükleri kırmızı kartlarla oyun dışı kaldılar ve mücadele 3-2’lik Yolspor galibiyetiyle sona erdi.

Yolspor bu galibiyetle puanını 21’e yükseltirken, Kovancılarspor 14 puanda kaldı. Elazığ Yolspor önümüzdeki hafta deplasmanda Bismil 1936 Gençlik’le deplasmanda, Kovancılarspor ise evinde Çınar Belediyespor’la karşı karşıya gelecek.