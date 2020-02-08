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Giriş Tarihi : 08-02-2020 17:42

Elazığ depreminin büyüklüğü su yüzeyinde bile görüldü

Deprem sonrası yüzey kırığının suda oluşturduğu görüntü dikkat çekti.  

Elazığ depreminin büyüklüğü su yüzeyinde bile görüldü

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekibi tarafından baraj gölünde inceleme yaptığı sırada  oluşan iz, dikkat çekti.  

24 Ocak'da merkez üssü Sivrice olan 6.8'lik deprem sonrasında MTA Malatya Bölge Müdürlüğü ekibi araştırma yaptı. Ekibin Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş  ile Ilıncak köyünün sahilinde araştırma sırasında Fırat Nehri'nin bağlantısında bulunan Karakaya Baraj Gölü'nde iz  oluştu. Oluşan iz ekipler tarafından kamera ile kayıt altına alındı.  

İncelemede MTA'ya bağlı ekipte yer alan Dr. Akın Kürçer, yapıtkları gözlemleri kayıt altına alarak tek tek anlattı. Beyaz renkli bir çizgisellik olarak fayın tam üzerinde oluştuğunu anlatan Kürçer, incelemeleri yapıp kayıt altına aldıklarını  o sırada suda çizgisellik bir iz olduğunu kaydetti.

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