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Giriş Tarihi : 12-04-2020 15:20

Elazığ depremini bilen Elazığlı Görür: ‘Endişeliyim’

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 09.38'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde ve yerin 3,3 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Elazığ depremini bilen Elazığlı Görür: ‘Endişeliyim’

Bugün Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Başkale ile Hasan Timur fayının ülkemiz sınırları içinde kalan kısımlarıyla etkileşeceğinden endişe ediyorum. Onun için Van Muradiye taraflarında ve Başkale merkez mıntıkasında dikkat edilmeli diyorum" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise, saat 09.38'de Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de meydana gelen deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu

"DEPREM DİKKAT ÇEKİCİ

"Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de meydana gelen deprem hakkında, "Karlıova, biliyorsunuz, KAF ile DAF'ın kesim yeri. Burası sürekli açılıyor. Depremin olduğu yer ile KAF üzerindeki Yedisu ve DAF üzerindeki Bingöl arası uzun zamandır deprem bekleyen yerler. O bakımdan deprem dikkat çekici" dedi."ENDİŞE EDİYORUM"Resmi Twitter'dan hesabından açıklamayapan Prof. Görür, "Bugün meydana gelen deprem, daha önceki depremlerle aynı yerde, yani Başkale Fayı (BŞF) ile Hasan Timur Fayının (HTF) kesim yerine yakın. Bu bölge bir süredir aktif. Bu depremlerin her iki fayın ülkemiz sınırları için de kalan kısımlarıyla etkileşeceğinden endişe ediyorum. Onun için Van Muradiye taraflarında ve Başkale merkez mıntıkasında dikkat edilmeli diyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA DEPREMİ

ran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydan geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.23'te Hoy'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 6,75 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.KARADENİZ'DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKaradeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Karadeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, Bartın'ın Amasra ilçesine 182 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.                                        

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