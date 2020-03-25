25 MART 2020 Çarşamba 23:17
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 25-03-2020 23:07

Elazığ depremi sonrası taşındı trafik kazasında öldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Elazığ depremi sonrası taşındı trafik kazasında öldü

Edinilen bilgilere göre, Ali Düldül'ün (20) kullandığı 42 CVG 95 plakalı otomobil, Düziçi Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile kardeşi Sinan Düldül (18), arkadaşları Uğur Yılmaz (17) ve Ahmet Yılmaz (19)  yaralandı. Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ali Düldül Osmaniye’ye sevk edildi. Ancak yaralı yolda hayatını kaybetti.

Musa ve Rabia çiftinin 4 çocuğundan birisi olan Ali Düldül’ün Gümüşhane Teknik Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Ailenin işleri dolayısıyla Elazığ’da yaşadığı, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkıldığı için memleketleri Düziçi’ndeki evlerine taşındıkları öğrenildi.

ETİKETLER: elazığ deprem elazığ depremleri haber elazığ
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA