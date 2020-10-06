Elazığ Damak Dergisinin ikinci sayısı çıkıyor

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası tarafından geçen yıl ilki çıkardığı Elazığ Damak Dergisinin ikincisi ocak ayında okurlarla buluşacak.

Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan; “Damak Dergimizin bu yıl ikincisini çıkaracağız. Öncelikle onun müjdesini vereyim. Bizim amacımız Elazığ gastronomisini en iyi şekilde temsil etmek. Amacımız temsil ettiğimiz kurumu kurumsallaştırmaktır. Nasıl bu şehirde festivalin eksikliğini hissetsek eksikliği gidermek için yola koyduysak. Tanıtım noktasında kurumumuza ait bir derginin olması gerektiğini düşündük. Bu konuda arkadaşlarla yaptığımız çalışmayla buna karar verdik.

Ve geçen yıl ilk sayımızı çıkardık. Elazığ Damak Dergimizde; sektörümüzün çalışmaları, odamızın çalışmaları, yöresel yemeklerimiz, ilimizin tarihi yerlerinin fotoğrafları yer aldı. Dergimizle ilgili çevremizde çok olumlu tepkiler aldık ve çok başarılı bulundu. Bizim dergimiz şu anda Türkiye’nin 81 ilinde masalarda, hayatında haritadan başka Elazığ’ın yerini bilmeyen Elazığ’ı görmemiş insanlar dergimizi açıp okudu ve ilimizi tanıma fırsatı buldu. Dergi bir kurumun ilin tanıtımında çok önemlidir. İnşallah bu yıl ikincisini çıkaracağız”.