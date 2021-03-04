Elazığ Damak Dergisinin 2. sayısı çıktı

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası tarafından çıkarılan Elazığ Damak Dergisi’nin ikinci sayısı okuyucularla buluştu.

Bu yıl ikincisi okuyucularla buluşan Elazığ Damak Dergisi’nde çok önemli konukların röportajları yer alırken ilimiz gastronomisi ele alındı.

Elazığ Damak Dergisi’nde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan’ın ve çok sayıda önemli kişinin röportajları yer alırken Elazığ ilimizin yöresel yemekleri de tanıtıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, büyük emeklerle hazırladıkları Elazığ Damak Dergisi’nin ikinci sayısının okuyucularıyla buluşmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek derginin hazırlamasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

“ELAZIĞ DAMAK DERGİSİ ELAZIĞ GASTRONOMİSİNİ TANITIMI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Başkan Tarhan; “Bu yıl ikincisi çıkardığımız Elazığ Damak Dergisi Elazığ’ımızın gastronomisinin tanıtımı için çok önemli. Odamız adına çıkan dergimizde ilimizin yöresel yemekleri, röportajlar ve odamızın çalışmaları yer aldı. Elazığ ve esnaflarımız için 2020 yılı çok zor geçti. İlimizde yaşanan deprem ve tüm Dünya’yı etkileyen pandemi süreci esnaflarımızı çok etkiledi. İnşallah 2021 yılı tüm ülkemize hayırlar getirir. Tüm Dünya’da olduğu gibi gastronomi ilimiz için çok önemlidir. Bizlerde ilimizde gastronomi sektörünün temsilciliğini yapıyoruz. Göreve geldikten sonra ilimizde gastronomisini geliştirmek için büyük mücadele veriyoruz. Sektörümüzü en iyi seviyelere getirmek için mücadelemiz artarak devam edecektir. Yazılı basını çok önemsediğiz için odamız adına mutlaka bir dergi olması gerektiği düşündük.

Bizlerde Elazığ Damak Dergisini yayın hayatına başlattık. Bizler görevde olduğumuz sürece dergimiz yayın hayatına devam edecek inşallah. Elazığ Damak Dergimiz Elazığ’ımıza ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.