Elazığ Bocce Takımı Türkiye Şampiyonu

Elazığ kız takımı Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldu.

Elazığ kız takımı Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldu.Türkiye Bocce, Dart ve Bowling Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Şampiyonası 22-25 Ağustos tarihleri arasında Bartın’da gerçekleşti. 81 ilin katılım gösterdiği Analig Bocce müsabakalarına katılan Elazığ kız takımı, gösterdikleri mücadele ile Türkiye 1’incisi si oldu.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Bocce’ye büyük bir emek ve destek veriyoruz. Bocce takımlarımız 1. Ligde, Bocce Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımız milli takımlarda ve aynı zamanda alt yapıda yetişen sporcularımız milli takıma göz kırpıyor. Elazığ Bocce’de önemli bir yere geldi. Desteklerimiz her zaman devam edecek. Liglerde yer alan sporcu sayılarımız her geçen gün artıyor” denildi.