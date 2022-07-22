Elazığ besi OSB projesi OSB-2 programı kapsamına alındı

Elazığ Ticaret Borsası koordinasyonunda projesi hazirlanan, Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yatırım programında yer alan Tarıma Dayalı İhtisas OSB-2 Programı kapsamında alt proje olarak kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Metin Bulut: Elazığ ve bölgemiz için hayati önemdeki Besi Organize Sanayi projesinin her aşamasını yakından takip ediyoruz. Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB Projesinin, Tarıma Dayalı İhtisas OSB-2 Programı kapsamında alt proje olarak kabul edilmesinin Elazığ için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, kararın Elazığ için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Metin Bulut, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına Tarıma Dayalı OSB’ler için 250 Milyon TL ödenek ayrıldığını, Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB Projesinin önemli bir bölümünün bu bütçeden karşılanacağını kaydetti.

“1.250 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK, 4.500 TON KARKAS ET ÜRETİLECEK”

Proje için 4 Milyon 610 Bin TL aktarılmasına ve ilave olarak 11 Milyon 900 Bin TL ek ödenek tahsis edileceğini belirten Metin Bulut, “Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB Projesi ilimiz Cevizdere mevkiinde 880.679,72 M2 alanda kurulacaktır. Genel yerleşim planına göre 50, 100, 200 ve 400 baş kapasiteli olmak üzere toplam 61 adet besi işletmesi ile 7 adet sanayi tesisinin yer alacağı OBS 10 Bin baş besi sığını kapasiteli olacaktır. OSB tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 1.250 kişiye istihdam sağlanması ve bir besi döneminde yaklaşık 4.500 ton karkas et üretiminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.” Dedi.