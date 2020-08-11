Elazığ Belediyespor'un yeni başkanı belli oldu

Elazığ Belediyespor’da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlığa Tuncay Kaymak seçildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor’da başkan Ahmet Toprak’ın istifası sonrası alınan karar gereği Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Elazığ Belediyespor Kulüp Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve tek listeyle gidilen Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlığa Tuncay Kaymak seçildi.

Konuya ilişkin olarak Elazığ Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüzün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda başkanlığa Tuncay Kaymak seçilmiştir. Yeni başkanımız Tuncay Kaymak ve 2. Başkanımız Serkan Gündoğdu, 14 Ağustos Cuma Günü saat 14.00’te Elazığ Belediyespor Kulüp Tesisleri’nde basın mensupları ile tanışma toplantısında bir araya gelecektir” denildi.