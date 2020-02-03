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Spor
Giriş Tarihi : 03-02-2020 14:18

Elazığ Belediyespor’da 3 futbolcu sakatlandı 

Elazığ Belediyespor’un pazar günü Fethiyespor’la oynadığı maç öncesi ve maç sırasında 3 futbolcusu sakatlandı.  

Elazığ Belediyespor’da 3 futbolcu sakatlandı 

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor FK, sakatlıklarla sarsıldı. Ligin 21. haftasında deplasmanda Fethiyespor’la karşılaşan kırmızı-lacivertli ekipte sağ bek oyuncusu Emrah Çalışlar’ın maç esnasında burnu kırıldı. Oyuna devam edemeyen sağ kanat oyuncusu Oktay Pop’un da sağ ayak arka adalesinde çekme olduğu ve durumunun çekilecek MR’a göre belli olacağı öğrenildi.

Fethiyespor maçının son antrenmanında ise forvet oyuncusu Ahmet Gökbayrak ayak bileğinden sakatlandı. Kulübün sağlık ekibinden edinilen bilgilere göre 3 futbolcunun da en az 1 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ETİKETLER: elazığ belediyespor
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