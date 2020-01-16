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Giriş Tarihi : 16-01-2020 20:40

Elazığ Belediyespor’a sağ bek

Elazığ Belediyespor, Altındağ Belediyespor forması giyen sağ bek Emrah Çalışlar ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.  

Elazığ Belediyespor’a sağ bek

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Elazığ Belediyespor, kadrosuna yeni bir takviye daha yaptı. Ara transfer döneminde daha önce Gölcükspor’dan Oktay Pop ve Konyaspor’dan Ahmet Gökbayrak’ı renklerine bağlayan Elazığ ekibi, son olarak TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Altındağ Belediyespor’dan eski futbolcusu Emrah Çalışlar ile anlaştı.   Emrah, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

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