Elazığ Belediyespor futbolcu seçmeleri yapacak  

Elazığ Belediyespor, profesyonel takım bünyesine dahil edilmek üzere futbolcu seçmeleri gerçekleştireceği bildirildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor, yeni sezon öncesi futbolcu seçmeleri yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada;Profesyonel Futbol Takımımız, futbolcu seçmeleri gerçekleştirecek. 29 Temmuz Çarşamba saat 16.00'da kulüp tesislerimizde gerçekleştirilecek olan seçmelere 2000,2001,2002,2003 ve 2004 doğumlu futbolcular katılabilecektir” denildi.