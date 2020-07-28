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Spor
Giriş Tarihi : 28-07-2020 11:34   Güncelleme : 28-07-2020 11:34

Elazığ Belediyespor futbolcu seçmeleri yapacak  

Elazığ Belediyespor, profesyonel takım bünyesine dahil edilmek üzere futbolcu seçmeleri gerçekleştireceği bildirildi.   

Elazığ Belediyespor futbolcu seçmeleri yapacak  

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor, yeni sezon öncesi futbolcu seçmeleri yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada;Profesyonel Futbol Takımımız, futbolcu seçmeleri gerçekleştirecek. 29 Temmuz Çarşamba saat 16.00'da kulüp tesislerimizde gerçekleştirilecek olan seçmelere 2000,2001,2002,2003 ve 2004 doğumlu futbolcular katılabilecektir” denildi.

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