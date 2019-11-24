Spor

Elazığ Belediyespor farklı yendi

TFF 3. Lig 2. Grup’un 14. haftasında Elazığ Belediyespor, Fatsa Belediyespor’u 4-1 mağlup etti. Maça iki takım futbolcuları ve hakemler 'Öğretmenler Günü Kutlu Olsun' yazılı pankartla çıktı.