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Giriş Tarihi : 08-12-2019 22:27   Güncelleme : 09-12-2019 08:36

Elazığ Belediyespor evinde galip

TFF 3. Lig 2. Grup 16. hafta maçında Elazığ Belediyespor, sahasında Esenler Erokspor’u 1-0 mağlup etti.  

Elazığ Belediyespor evinde galip

Stat: Gençlik Merkezi

Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Selçuk Kaplan xx, Yunus Yıldız xx

Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Burak Keskin xx, Arif Şahin xx, Hayrettin Cengiz xx, Mazlum Öndil xx, Gökhan Aydaş xxx (Serhan dk. 76 x), Ferhat Canlı xx, Tuncay Fındıkcı xx (Nihat dk. 88 ?), Metehan Andaç Özlü xxx, Semih Ekmen xx (Cenk dk. 64 x), Burak Kavlak xx

Esenler Erokspor: Özgün Ali Köklü xx, Sinan Morgil xx, Efe Can Çölbekler xx, Abdurrahman Kuyucu x (Şahin dk. 54 x), Alper Karaman xx (Emirhan dk. 75 x), Berkay Çakır xx, Erhan Karayer xx, Gökcan Gelmen xx, Melih Kabasakal xx, Emre Adiloğlu xx, Eray Pazar xx

Gol: Metehan (dk. 50) (Elazığ Belediyespor)

Sarı kartlar: Ogün, Cenk, Ömer (Elazığ Belediyespor), Alper (Esenler Erokspor)

ETİKETLER: elazığ belediyespor elazığ belediyespor esenler erokspor
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