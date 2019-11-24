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Spor
Giriş Tarihi : 24-11-2019 22:36

‘Elazığ Belediyespor düşecek bir takım değil’  

Elazığ Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, galibiyetten ötürü takımı kutlayarak, futbolcularına güvendiğini söyledi.  

‘Elazığ Belediyespor düşecek bir takım değil’  

TFF 3. Lig 2. Grup’un 14. Haftası’nda evinde Fatsa Belediyespor’u 4-1 yenen Elazığ Belediyespor’da maç sonu kulüp başkanı Ahmet Toprak açıklamalarda bulundu.

Takımı tebrik eden Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, “Ciddi bir mücadele verdiler. Güzel bir galibiyet oldu ve ihtiyacımız vardı. Daha 3 maçımız var devre arasına. Futbolcularımızın hepsi birbirinden değerli ve kaliteli. Ben bu futbolculara güveniyorum. Sonuna kadar futbolcuların bizi hedefe götüreceğine inanıyorum. Bu takım düşmeye oynayacak bir takım değil. Elazığ Belediyespor alta oynayacak, düşecek bir takım değil. Devre arasına en iyi puanla girip, ufak tefek değişikliklerle hedefe gitmeyi düşünüyoruz. Bizim play-off hattıyla puan farkımız yok, sadece şanssızlıklarımız vardı. Benim futbolcularım birbirinden değerli ve toparlayacaklar. Devre arasına iyi bir yerde gireceğimizi düşünüyorum ben”dedi.

ETİKETLER: ahmet toprak elazığ belediyespor
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  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
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