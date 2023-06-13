Elazığ Belediyesinin ücretsiz yaz spor kursları başlıyor   

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, “Haydi Çocuklar Spora” sloganı ile 6-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik dört ayrı branşta ücretsiz yaz spor kursu açıyor.

Yüzme, basketbol, voleybol ve futbol branşlarında açılacak kurslar için başvurular 16 Haziran Cuma günü başlıyor. Elazığ Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sunmak, onları spora yönlendirmek ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla yüzme, basketbol, voleybol ve futbol branşlarında ücretsiz yaz spor okulları kursu açtıklarını duyurdu. Yapılan duyuruda kayıtların 16 Haziran 2023 tarihinde başlayacağı ve Kültür Park Spor Tesisleri kulüp binasında gerçekleştirileceği belirtildi. Diğer yıllardan farklı olarak bu yaz voleybol branşında da eğitimlerin verileceğini ve kursa 8-13 yaş arası çocukların kaydedileceğini duyuran Elazığ Belediyesi 16 Haziranda kayıtların, 3 Temmuz 2023 tarihinde ise eğitimlerin başlayacağını belirtti.

Forma ve şortun hediye edileceği kurslara, futbol ve basketbol branşlarında 8-13 yaş arası çocukların kaydedileceği ve derslerin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacağı yüzme branşında ise 6-12 yaş aralığındaki çocukların kaydedildiği ve derslerin çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacağı duyuruldu.

Kurslara kayıt için, sağlık raporu, kimlik fotokopisi ve 2 adet fotoğrafın gerektiğini belirten Elazığ Belediyesi, kursların ücretsiz olduğunu bir kez daha vurgulayarak kontenjanların sınırlı sayıda olduğunu vurguladı.