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Giriş Tarihi : 19-01-2022 13:12   Güncelleme : 19-01-2022 13:12

Elazığ Belediyesinin kar mesaisi sürüyor 

Elazığ’da dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri, kent genelinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor. 

Elazığ Belediyesinin kar mesaisi sürüyor 
Haberin Videosu : Elazığ Belediyesinin kar mesaisi sürüyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da dünden bu yana  kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde yer yer 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığının ardından belediye ekipleri çalışmalara başladı. Ana yol ve caddelerde buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapan ekipler, sürücülerin dikkatli olması konusunda uyardı. Elazığ Belediyesi ekiplerinin çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi. 

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