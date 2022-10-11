‘Elazığ Belediyesini tebrik ediyorum’

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın Elazığ fuar ve kongre merkezinde düzenlenen kitap fuarı ziyaret etti.

İl Başkanı Abdullah Akın, Elazığ fuar ve kongre merkezinde düzenlenen kitap fuarına katılarak, yazarları ve yayınevlerini ziyaret etti. Ardından Yazar Ali Haydar Haksal’ın söyleşisine katıldı.

Açıklamalarda bulanan Başkan Akın; “Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı olarak şehrin tüm gelişmelerinin takipçisiyiz. Bundan dolayıdır ki bugün burayı ziyaret etmek istedik. Hepinizin bildiği üzere insanların düşünce dünyasında ve yaşamında olgunlaşmak istiyorsa, hayata dair bazı yanlışlıkları düzeltmek istiyorsa, mutlaka bilgiye yani kitaplara başvurmalıdır. Bilgiye erişimin özellikle çocuk yaşta başlaması çok önem arz ediyor. Bu yüzden Elazığ Belediyesinin çocuklara hediye çeki vererek, aynı zamanda ücretsiz taşımasını doğru ve yerinde buluyorum tebrik ediyorum. Bu fikri üreten ve uygulama iradesiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Standların tamamını gezdik, yazarlarımızla konuştuk. Hepsi de ilimizin, ülkemizin gurur kaynaklarıdır. Ülkemizde bir takım farklı yollara başvurarak milletin emeğini gasp eden insanları gördükçe elbette hayatında böyle bir yol tutturmuş yazarlara daha da derin saygı duyuyoruz. Hepsine de muvaffakiyetler diliyorum. Biz inşallah yazarlarımıza nasıl daha faydalı olabiliriz onların elini nasıl rahatlatabiliriz üzerinde çalışıyoruz. Çünkü bu üretken insanlarımızın daha da üretken olması milletimiz için çok önemlidir.” Dedi.