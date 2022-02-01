Elazığ Belediyesi’ne 150 geçici işçi alınacak

Elazığ Belediye Meclisi, Şubat ayı oturumlarına ilk birleşim ile başladı.

Elazığ Belediye Meclisi, Aydın Kara başkanlığında Şubat ayı oturumlarına başladı. Oturumların ilk birleşiminde gündem maddeleri görüşüldü.

Birleşimlerde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde geçici işçi olarak çalıştırılacak İŞKUR aracılığı ile kura çekimi yöntemi ile 150 geçici işçi alınması ile ilgili teklif görüşüldü. Teklif, oy birliği ile kabul edildi.

Birleşimlerde ayrıca İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2022 yılı bütçesinde mahkeme harç ve giderleri kalemi yetmediğinden mali hizmetler müdürlüğü yedek ödeneğinden 1 milyon liranın aktarılması teklifi görüşüldü.Teklif, oy çokluğu ile kabul edildi.