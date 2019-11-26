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Giriş Tarihi : 26-11-2019 13:34

Elazığ Belediyesinden uyarı! Son gün 2 Aralık

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2019 yılı 2’nci taksit ödemeleri, 2 Aralık Pazartesi günü sona erecek.

Elazığ Belediyesinden uyarı! Son gün 2 Aralık

Elazığ Belediyesi’nden yapılan açıklamada, emlak ve çevre temizlik vergisine ait ikinci taksit ödemelerinin 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılması gerektiği hatırlatıldı. Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Emlak ve çevre temizlik vergisi borcu olan mükelleflerin, ödemelerini 2 Aralık günü mesai bitimine kadar belediye merkez binada yer alan veznelerden veya belediye tahsilat gişelerinden nakit ya da kredi kartıyla yapabilirler. Mükellefler ödemelerini ayrıca www.elazig.bel.tr adresi üzerinden de gerçekleştirebilirler" denildi.

ETİKETLER: elazığ belediyesi elazığ belediyesi emlak vergisi
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