Elazığ Belediyesinden uyarı! Son gün 2 Aralık

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2019 yılı 2’nci taksit ödemeleri, 2 Aralık Pazartesi günü sona erecek.

Elazığ Belediyesi’nden yapılan açıklamada, emlak ve çevre temizlik vergisine ait ikinci taksit ödemelerinin 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılması gerektiği hatırlatıldı. Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Emlak ve çevre temizlik vergisi borcu olan mükelleflerin, ödemelerini 2 Aralık günü mesai bitimine kadar belediye merkez binada yer alan veznelerden veya belediye tahsilat gişelerinden nakit ya da kredi kartıyla yapabilirler. Mükellefler ödemelerini ayrıca www.elazig.bel.tr adresi üzerinden de gerçekleştirebilirler" denildi.