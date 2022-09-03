Elazığ Belediyesinden sünnet şöleni   

Elazığ Belediyesi tarafından miniklerin hayallerinin gerçeğe dönüştüğü sünnet şöleni düzenlendi.

Hastanede sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra uzman hekimler tarafından sünnet ettirilen çocuklar, düzenlenen sünnet şöleninde buluştu. İlk olarak şarkılar eşliğinde Gakkobüsle şehir turu atan minikler daha sonra aileleriyle birlikte Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın eşi Arzu Şerifoğulları’nın ev sahipliğinde Harput Arasta’da düzenlenen yemekli organizasyona katıldı.

Mehteran konseri ile başlayan program, Kürsübaşı konseriyle devam etti. Pasta kesimi de gerçekleştirilen programda çocuklar palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendiler.

Etkinlikte çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Şerifoğulları’nın eşi Arzu Şerifoğulları, konuklarla günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.