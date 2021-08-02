Elazığ Belediyesinden su kesintisi duyurusu  

Elazığ Belediyesi yaşanan elektrik kesintisinden dolayı su kesintisinin yaşanacağını bildirdi.

Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ülkemizde yaşanan orman yangınları nedeni ile Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de elektrik kesintileri yaşanacaktır. Buna bağlı olarak Olgunlar, Sürsürü, Üniversite ve Kültür Mahallelerimize, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Ülkece zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde vatandaşlarımıza yaşadığımız sıkıntılı durumu olgunlukla karşıladığı için teşekkür ederiz” denildi.