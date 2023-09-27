Elazığ Belediyesi’nden ‘Erken Çocukluk Dönemi’ eğitimi

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (ADEM), eğitimlerine devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (ADEM), eğitimlerine devam ediyor.Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ADEM, yeni eğitim-öğretim yılının başında İl Müftülüğü bünyesinde açılan 4-6 yaş değerler eğitimi öğreticilerine yönelik "Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi" konulu eğitime başladı.Yaklaşık 100 değerler eğitimi öğreticisine eğitimin ilk gününde Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Filiz Elmalı tarafından "Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Özellikleri" modülü anlatıldı. Daha sonra Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi Aile Danışmanı ve Çocuk Gelişim Uzmanı Ayşe Keskin tarafından "Çocuk Ruh Sağlığı ve Problem Davranışlar" konulu modülün eğitimi gerçekleştirildi. Değerler eğitimi öğreticilerinin iki oturum şeklinde katıldığı program Erken Çocukluk Dönemi Oyun Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım, Müzikli Ritim Çalışmaları Eğitimi, Drama ve Masal Anlatıcılığı ile Ailelere Yönelik Sosyal Destek Hizmetleri konulu modülleriyle bir hafta süreyle devam edecek. Programın sonunda ise 4-6 yaş değerler eğitimi öğreticilerine katılım belgeleri takdim edilecek.