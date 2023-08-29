Elazığ Belediyesinden azalan kan stoklarına destek

Elazığ Belediyesi, azalan kan stokları nedeniyle Türk Kızılayın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla vatandaşlara kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

Elazığ Belediyesi, azalan kan stokları nedeniyle Türk Kızılayın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla vatandaşlara kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.Elazığ Belediyesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla azalan kan bağışına destek olmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Elazığ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılayı iş birliği içerisinde yürütülen kampanya çerçevesinde, 31 Ağustos Perşembe günü saat 09.30 ve 17.00 saatleri arasında vatandaşlar kan bağışı yapabilecek. Elazığ Belediyesi zemin katta bulunan kan bağışı noktasında gerçekleştirilecek kampanyada, hem kan bağışı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulacak hem de vatandaşlar tarafından kan bağışı gerçekleştirilecek.Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, ’’Yaz mevsiminin yanı sıra Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası hayatın birçok alanında olduğu gibi kan bağışı miktarında da olumsuz etki oluşturdu. Azalan kan bağışı nedeniyle Türk Kızılay’ın merkezlerindeki kan stokları azaldı. Elazığ Belediyesi olarak kan bağışını çok önemsiyoruz. Sağlık sisteminde hayati öneme sahip olan kan stoklarının artırılmasına katkı sunmak, toplumsal duyarlılık ve dayanışma için gönüllü kan bağışçısı olmak isteyen duyarlı hemşerilerimiz, 31 Ağustos Perşembe günü nüfus cüzdanları ile birlikte Elazığ Belediyesi zemin katta bulunan kan bağışı noktasına bekliyoruz. Vatandaşlarımızın kan bağışı yapabilmeleri için tok karnına bağışta bulunmaları gerekmektedir. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz’’ denildi.