Elazığ Belediyesi’nden 2 mahallede yaşanan su kesintisiyle açıklama

Kesikköprü-Hilalkent Mahallesi su terfi hattında kısmi yenileme çalışmalarına başlanacak.

Elazığ Belediyesi tarafından 30-31 Mart tarihlerinde Hilalkent ve kısmen Ataşehir Mahallelerinde yaşanan su kesintilerine ilişkin açıklama yapılarak, Kesikköprü-Hilalkent Mahallesi arasında bulunan ana su terfi hattındaki sorunlu bölgelerde yenilene çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Kesikköprü-Hilalkent Mahallesi arasında bulunan ana su terfi hattında 3 ayrı noktada oluşan su patlakları nedeniyle 30-31 Mart tarihlerinde Hilalkent ve kısmen Ataşehir Mahallelerimizde su kesintileri yaşanmıştır. Yaşanan arıza Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin kesintisiz olarak sürdürdükleri çalışmalar sonucunda giderilmiştir.

Son birkaç yıldır bölgede sık sık yaşanan arızalara köklü çözüm oluşturmak amacıyla Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın talimatlarıyla arızaların oluştuğu bölgede su terfi hattının değişim çalışmalarına 9 Nisan 2020 tarihinde başlanacaktır. Yaşanan sorunları gidermek amacıyla başlatılacak çalışmalar kapsamında sorunlu bölgeye ait su terfi hattı içi epoksi dışı polietilen kaplı çelik borularla yenilenecektir. İvedilikle gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda su terfi hattının yenilenmesiyle bölgede yaşanan sorunlar giderilmiş olacaktır.”