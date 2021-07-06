Elazığ Belediyesi yaz şenlikleri başlıyor  

Yaz şenlikleri, birbirinden renkli programlarla Elazığlılara keyifli bir yaz sunacak.

Elazığ Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ‘Yaz Şenlikleri’ 7 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Kültür Park amfi tiyatroda düzenlenecek şenlikler, 7 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00 de yerel sanatçı Zafer Döner konseriyle start alacak. Mahalli ve ulusal sanatçıların konserleriyle renklenecek şenliklerde açık hava sineması, kürsübaşı, devlet korosu ve halk oyunları ekibi gösterileri yer alacak. Doğukent Mahallesi ve Elazığ Belediyesi yan tarafındaki park alanında gerçekleştirilecek açık hava sinemalarına yediden yetmişe her yaştan vatandaş ücretsiz katılım sağlayabilecek. Kurban Bayramına apayrı bir renk katacak şenliklerde ulusal sanatçı Ender Balkır ile usta sanatçılar Zülfü Demirtaş, Adnan Çilesiz, Hüseyin Gürocak sevenleriyle buluşacak.

PANDEMİ KURALLARINA RİAYET EDİLECEK

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada çarşamba günü start alacak yaz şenliklerinde pandemi kurallarına riayet edileceği ve sosyal mesafeye uygun oturma düzeneğinin yapılacağı belirtilerek vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermeleri ricasında bulunuldu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin moral, motivasyon ve birliktelik ruhuna katkı sağlamak için düzenledikleri şenliklerin, özellikle çocuklara çok keyifli geleceğini belirtti. Farklı etkinliklerin yer alacağı şenliklerde ailelerin kaliteli zaman geçirmelerine katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Şerifoğulları, “7 Temmuz ve 30 Ağustos tarihleri arasında Kültür Parkta düzenleyeceğimiz programlara tüm hemşehrilerimi bekliyorum” dedi.