Elazığ Belediyesi yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor

Sosyal Belediyecilik ilkesiyle hizmetlerini sürdüren Elazığ Belediyesi, yaşlı, kimsesiz ve engellilere yönelik ev tadilatı, ev temizliği, sıcak yemek ve çeşitli ihtiyaçlar çerçevesinde verdiği hizmetlerle gönüllere dokunmaya devam ediyor.Elazığ Belediyesi, yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen yatağa bağımlı, kimsesiz, engelli ve yaşlıların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi bünyesindeki özel ekipler, yapılan başvuruların ve detaylı değerlendirmenin ardından hizmete uygun olan ve gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen vatandaşlar için kapsamlı ev tadilatlarının yanı sıra kapsamlı temizlik de gerçekleştiriyor. Ekiplerin hijyen kurallarını esas alarak gerçekleştirdiği ev temizliği hizmetinin ardından vatandaşlar konutlarında gönül rahatlığıyla yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Elazığ Belediyesi, ev tadilatı ve ev temizliğinin yanı sıra 4 buçuk yıllık süreçte, alışveriş ihtiyaçlarının konutlara götürülmesine yönelik hizmetler de sundu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ortopedik yatak yardımı da sağlandı. Ayrıca onlarca aileye her gün sıcak yemek yardımı yapılmaya devam ediliyor. Gönül Belediyeciliği ilkesiyle yola devam eden Elazığ Belediyesi, böylece binlerce vatandaşın gönüllerine dokunarak insanı, merkeze alan çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışına devam etti. Elazığ Belediyesinin yaşlı, kimsesiz ve engellilere yönelik sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne müracaat ederek bu anlamlı hizmetten faydalanacağı bildirildi.Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, “Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın talimatlarıyla sosyal belediyecilik çerçevesinde gerçekleştirilen hizmetler bütün hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi tarafından, yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yatağa bağımlı, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik alınan talepler ve değerlendirmeler doğrultusunda evlerde detaylı temizliğin yanı sıra tadilat çalışmaları ve çeşitli hizmetler de gerçekleştiriliyor. Gönül Belediyeciliği ilkesiyle Elazığ’ın her köşesine hizmet götürmeyi sürdüren Elazığ Belediyesi, insanı merkeze alan çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla her zaman kıymetli hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edecek” ifadeleri kullanıldı.