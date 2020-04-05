Elazığ Belediyesi uyardı!

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama.

Elazığ Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcuların maske takması yönündeki kararın, 4 Nisan 2020 tarihinden itibaren uygulamaya alındığı belirtilerek vatandaşların konuya duyarlılık göstermesi istendi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Korona virüs tedbirler kapsamında 4 Nisan 2020’den itibaren toplu taşıma araçlarında yolcuların maske takması zorunlu hale gelmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması yönünde sosyal mesafe kuralı kapsamında daha önceden toplu taşıma araçlarımızda başlattığımız boş koltuk uygulamasının ardından alınan yeni tedbirler doğrultusunda toplu taşıma araçlarında yolcuların maske takması zorunlu hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızdan sosyal mesafeyi koruma ve toplu taşıma araçlarıyla, toplu kullanım alanlarında maske takmaları yönündeki tedbirlere hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz.” denildi.