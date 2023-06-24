Elazığ Belediyesi örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor

Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışmalar, diğer belediyelere de örnek oluyor.

Sokak hayvanları için yaptıkları çalışmalarla vatandaşların takdirini toplayan Elazığ Belediyesi, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde konaklayan sokak hayvanları için topladığı artık yemekleri ve bayat ekmekleri kullanarak mama üretimi yapıyor. Böylece hem israfın önüne geçiliyor hem de merkezde yaşayan can dostlarımıza mama üretimi sağlanmış oluyor.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER ŞUBE MÜDÜRÜ ALTAŞ’TAN İNCELEME

Elazığ Belediyesi’nin hayata geçirdiği çalışmalar, farklı belediyelere de örnek oluyor. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürü Sami Altaş ve beraberindeki heyet, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek devam eden mama üretim çalışmaları hakkında bilgi alıp, yerinde incelemelerde bulundu.

“ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI ŞERİFOĞULLARI’NA, PROJEDE ÖNCÜ OLDUĞU İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürü Sami Altaş; “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bir proje başlattık. Bu projemiz, yemek atıklarından mama yapımı projesi. Elazığ Belediyesi de bu projeyi daha önce oluşturmuş ve hayata geçirmiş. Bizler de bu merkeze gelerek buradaki tesisi inceledik ve yetkili arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri elde ettik. Bu projeyi bütün belediyelerin uygulaması gerekiyor. Elazığ Belediye Başkanımızın bu projeye öncülük etmesinden ötürü kendisine teşekkür ediyoruz.” dedi.